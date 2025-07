Finanças em queda! Grupo de Textor tem prejuízo de quase R$ 590 milhões com Lyon

A Eagle Football Group, empresa que administra o Lyon, publicou nesta segunda-feira (28) o relatório de suas atividades financeiras em 2024/25. A companhia, cujo principal acionista é o empresário John Textor, registrou 90 milhões de euros (R$ 587,9 milhões) a menos em receitas do que na temporada anterior. A previsão é de um “déficit muito significativo” para o clube francês.

A EFG arrecadou um total de 237,8 milhões de euros (R$ 1,78 bilhão) em receitas na temporada 2024/25. Isso representa uma perda de 90 milhões de euros, ou cerca de 24%, em relação ao ano financeiro anterior, em que obteve 361,3 milhões.

Essa empresa é diferente da Eagle Football Holding, apesar do nome semelhante. A holding é que controla a SAF do Botafogo, o RWDM Brussels, da Bélgica, e o FC Florida, dos Estados Unidos.

O clube francês até registrou aumento nas receitas com bilheteria e venda de jogadores, como o meia argentino Almada, que foi para o Atlético de Madrid. Porém, houve uma queda na arrecadação com direitos de transmissão de TV, menos dinheiro com merchandising e menos eventos no estádio Groupama.

— O Grupo prevê um déficit muito significativo para o ano financeiro 2024/25. A administração e os times operacionais estão fazendo todo o possível para garantir que o clube performe no nível mais alto dentro e fora de campo, para recuperar a confiança e credibilidade da instituição — afirmou a Eagle Football Group, em comunicado oficial.

John Textor renunciou ao comando do Lyon no fim de junho. A decisão tem relação direta com o Botafogo, que receberá mais atenção do americano. Michele Kang é a nova presidente do clube francês e diretora executiva da Eagle Football Group.

O Lyon conseguiu 95,4 milhões de euros em 2023/24 com direitos de mídia e de marketing. Esse número caiu para 45,7 milhões de euros em 2024/25.

