Fióti lamenta morte da mãe em vídeo emocionante: “Está doendo demais”

Fióti usou as redes sociais para lamentar a morte da mãe, Dona Jacira. Ela morreu aos 60 anos, na última segunda-feira (28/7), por problemas nas articulações. O artista e empresário publicou um vídeo emocionante e se declarou.

“Meu maior amor, minha maior inspiração, minha melhor parceira, minha maior e melhor amiga e confidente, difícil imaginar os dias que se seguem sem sua presença física, mais a senhora está presente em nós eternamente”, iniciou.

Em seguida, Fióti completou: “Descanse, a senhora riu, chorou, batalhou, lutou, até o último suspiro e batida do coração. Que seja recebida no Orun para eternidade com celebração e amor. Te amo muito mamãe, tá doendo demais, mas vá em paz”.

Confira o vídeo:

Jacira Roque de Oliveira, conhecida como Dona Jacira, mãe do rapper Emicida e do empresário Evandro Fióti, morreu nesta segunda-feira (28/7) aos 60 anos, em São Paulo. Dona Jacira também era mãe de Katia e Katiane.

Dona Jacira

Dona Jacira e Fióti

Emicida, Fióti e Dona Jacira

Jacira se definia como uma “detentora de saberes e fazeres”. A matriarca começou conquistando o público dos filhos e, posteriormente, o seu próprio. Em 2016, Emicida lançou a música “Mãe”, uma homenagem à Dona Jacira, que participa do clipe. No YouTube, o vídeo conta com mais de 19 milhões de visualizações.