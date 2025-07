Fisioterapeuta é assassinada em consultório e filho encontra corpo

A fisioterapeuta Cátia Vagmacker Cantão, de 43 anos, foi encontrada morta na madrugada desta sexta-feira (25), dentro do consultório onde trabalhava, em Santa Luzia do Oeste (RO). O corpo foi localizado pelo próprio filho da vítima, que apontou o ex-namorado dela como o principal suspeito do crime.

Segundo o boletim de ocorrência, o filho tentou falar com a mãe várias vezes, mas, sem resposta, decidiu sair de Alta Floresta do Oeste e foi até a cidade vizinha para verificar o que havia acontecido.

Ao chegar ao consultório, encontrou a porta aberta. Dentro do local, havia sangue espalhado e o corpo da fisioterapeuta caído no chão, já sem vida. O jovem pediu ajuda a pessoas que passavam pela rua, que acionaram a Polícia Militar.

Durante a perícia, foram identificadas pelo menos seis perfurações no corpo de Cátia: uma no tórax, uma na coxa esquerda, uma na nuca e outras nas costas, do lado direito.

O filho da vítima disse à polícia que o principal suspeito é o ex-namorado da mãe, um jovem de 27 anos. Segundo ele, o relacionamento havia terminado cerca de 10 dias antes do crime. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio.

Fonte: G1 Rondônia

Redigido por ContilNet.