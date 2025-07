Fisioterapeuta morre queimado vivo dentro de câmara hiperbárica de oxigênio

As câmaras hiperbáricas são compartimentos selados onde a pressão do ar e os níveis de oxigênio no interior são controlados. Eles são frequentemente usados ​​para tratar a saúde física e mental dos pacientes. Acredita-se que as máquinas ajudem em diversos aspectos, desde a cognição e a demência até o envelhecimento físico, segundo o site da Havasu Health and Hyperbarics.