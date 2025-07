Fla-Flu: primeiro clássico depois do Mundial acontece neste domingo

O Flamengo encara o rival Fluminense, neste domingo (20/7), às 19h30, no Maracanã. A partida marca o primeiro clássico entre as equipes após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. Ambos times participaram da competição.

O Fluminense avançou até a semifinal, enquanto o time rubro-negro caiu nas oitavas de final para o Bayern de Munique.

Flamengo e Fluminense jogam pela primeira vez após pausa do Mundial

Flamengo encara Fluminense duelam neste domingo

Flamengo e Flu se enfrentaram em 2025

Campanha histórica

O Flu foi a equipe que chegou mais longe na competição. O time comandada pelo técnico Renato Gaúcho ficou com a segunda colocação do Grupo F e avançou para o mata-mata.

Nas oitavas, eliminou o Al-Hilal com vitória por 2 x 1. Já nas quartas, venceu a Inter de Milão por 2 x 0. O adversário da semifinal foi o Chelsea, campeão do torneio. O Flu deu adeus ao torneio após derrota por 2 x 0 para os Blues.

Queda precoce

Clubes mais cotado a ir mais longe na competição, o Rubro-Negro carioca terminou a primeira fase na liderança do Grupo D. O time de Filipe Luís encarou o Bayern de Munique nas oitavas de final e deixou a competição após derrota para a equipe alemã por 4 x 2.

Em seu retorno ao futebol brasileiro, o Flamengo venceu o São Paulo por 2 x 0, na 13ª rodada, e foi derrotado por 1 x 0 diante do Santos, na última quarta-feira (16/7), com gol de Neymar.

Disputas recentes

Na última vez que se enfrentaram, o clássico Fla-Flu terminou em empate sem gols. A partida aconteceu no dia 16 de março, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.

Em 2025, o Flamengo ainda tem pela frente a disputa da Copa do Brasil e da Libertadores. Já o Fluminense ainda briga pelos títulos da Sul-americana e também da Copa do Brasil.