Flagra preocupante! Bruce Willis é fotografado após piora em quadro de saúde

O astro Bruce Willis, estrela de diversos filmes de sucesso como O Sexto Sentido, Duro de Matar e Armageddon, foi fotografado nesta semana por um paparazzi na Califórnia (EUA) após a mídia internacional afirmar que ele já não consegue andar ou falar. O ator foi diagnosticado com afasia e demência frontotemporal em 2022 e teria piorado sua condição nos últimos meses.

Passeio e informações sobre o quadro clínico

Bruce Willis foi fotografado na tarde desta quarta-feira (23) durante um passeio de carro por Studio City, em Los Angeles, na Califórnia, com seu segurança. As informações são da revista Quem. O astro internacional aparece sentado no banco do passageiro usando um boné estampado e chamou a atenção dos fotógrafos.

Aos 70 anos, o ator estaria enfrentando uma piora no seu quadro clínico, segundo a imprensa norte-americana. De acordo com o site The Tribune Express, Bruce Willis tornou-se praticamente não verbal e não lê mais. Ainda de acordo com a publicação, há relatos de que Bruce Willis enfrenta algumas dificuldades motoras. Familiares do astro internacional, porém, não se pronunciaram.

Posição da família e o legado do ator

A última atualização da família envolvendo a saúde do astro de Hollywood foi feita em abril. Na época, ela tranquilizou os fãs afirmando que o estado de saúde do ator é considerado “estável”, embora a doença continue progressiva.

Bruce Willis descobriu a afasia há três anos. A doença é um distúrbio da linguagem que afeta a capacidade de uma pessoa se comunicar, seja por meio da fala, escrita ou compreensão da linguagem. O problema evoluiu com o tempo e o artista passou a viver com demência frontotemporal.

Isso fez com que ele se retirasse da carreira cinematográfica. Seu último trabalho foi no longa Assassino, de 2023.

O ator completou 70 anos em março. Na ocasião, Rumer Willis, de 36 anos, filha do astro com a atriz Demi Moore, usou as redes sociais para atualizar o quadro de saúde do pai. “Ele está ótimo. Obrigado por perguntar. Na verdade, é seu aniversário de 70 anos, então, por favor, desejem um grande feliz aniversário ao meu pai”, disse.

No mês passado, a esposa do ator Bruce Willis, Emma Heming Willis, homenageou o marido no dia dos pais, comemorado em 15 de junho nos Estados Unidos. “Feliz Dia dos Pais a todos os pais que vivem com deficiência ou alguma doença e que se mostram presentes da maneira que podem, e aos filhos que se mostram presentes para eles. O que Bruce ensina às nossas meninas vai muito além das palavras”, postou.

Fonte: Quem e The Tribune Express

Redigido por ContilNet.