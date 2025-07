Flagrante do terror: casal é preso por cobrar até R$ 1,6 mil para fazer abortos

A Polícia Civil do Amazonas (PCAM) prendeu Adailton Cruz de Souza, de 35 anos, e sua companheira, Daiane dos Santos Vicente da Silva, de 33, suspeitos de realizarem 12 abortos nos últimos dois meses em Manaus (AM).

A dupla foi presa em flagrante no bairro Praça 14, na Zona Sul da capital amazonense, na quinta-feira (10 de julho), quando estava prestes a realizar mais um aborto. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos anunciavam o serviço em plataformas de comércio eletrônico e cobravam até R$ 1,6 mil por cada aborto provocado com o consentimento das gestantes.

Durante a operação, também foram apreendidas pílulas abortivas que estavam em posse dos suspeitos. Ainda segundo a polícia, uma terceira suspeita identificada apenas como “Júlia” foi indiciada pela prática de aborto na semana passada, com o auxílio do casal.

Crimes e investigações

A dupla responderá por adulteração e corrupção de produtos destinados a fins terapêuticos; tráfico de drogas; associação para o tráfico de drogas e aborto provocado com consentimento da gestante.

Eles passarão por audiência de custódia e permanecem à disposição da Justiça. As investigações irão continuar com o intuito de identificar outros possíveis suspeitos de integrar o esquema criminoso.

Fonte: Metrópoles

