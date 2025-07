Flamengo demite José Luiz Runco após fala polêmica sobre De La Cruz

O Flamengo demitiu, nesta quarta-feira (23/7), José Luiz Runco do cargo de diretor médico geral do clube. O profissional estava no cargo desde janeiro deste ano, e caiu após o vazamento de mensagens polêmicas relacionadas à saúde do meia Nico De La Cruz.

A saída aconteceu por conta de uma conversa vazada de José Luiz Runco, em que ele criticava a contratação de De La Cruz e alegava que o jogador não tinha condições físicas para atuar em alto nível. A situação gerou atrito interno na última terça-feira (22/7).