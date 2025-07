Flamengo goleia Bayer Leverkusen com brilho de Matheus Gonçalves

O time sub-20 do Flamengo disputou um amistoso, na tarde desta sexta-feira (18 de julho) na Gávea, contra o Bayer Leverkusen, que faz sua pré-temporada no Rio de Janeiro. E a base rubro-negra, reforçada pelos já integrados ao profissional Matheus Gonçalves, Viña, Cleiton e Matheus Cunha, goleou os alemães por 5 a 1.

O quarteto jogou só o primeiro tempo, que terminou 4 a 0 para o Flamengo. Alvo do Cruzeiro, Matheus Gonçalves fez um gol, participou de outros dois, acertou um chute no travessão, deu caneta e foi o grande destaque. Arthur (contra), Lorran, Pedro Leão e Gustavo fecharam o placar, enquanto Culbreath diminuiu no segundo tempo.

O Bayer entrou com um time misto, e a garotada rubro-negra não tomou conhecimento. Com um minuto de jogo, Lorran puxou contra-ataque, tabelou com Matheus Gonçalves e fez 1 a 0 no primeiro ataque do Flamengo. Aos seis, Matheus Gonçalves fez uma jogadaça na entrada da área, com direito à caneta no marcador, e chutou no travessão. Seria um golaço.

Aos nove, Lorran retribuiu a assistência e rolou para Matheus Gonçalves na área. O camisa 10 sambou para cima do zagueiro, bateu cruzado e viu Arthur, único brasileiro do elenco alemão, dar uma pixotada e fazer gol contra. Aos 18, Adli marcou de cabeça para o Bayer, mas o lance foi anulado por impedimento. O Flamengo chegou ao terceiro gol aos 38 minutos, com Matheus Gonçalves de cabeça após cruzamento de Gustavo. E antes do intervalo, aos 48, Lorran fez jogada individual e chutou na trave. No rebote, Pedro Leão em posição duvidosa transformou o placar em goleada.

No segundo tempo, já sem o quarteto do profissional, o Rubro-Negro chegou ao quinto gol com Gustavo batendo na saída do goleiro aos nove minutos. O Bayer depois colocou o resto da cavalaria em campo e cresceu no jogo. Da Mata e Fabiano evitaram dois gols em cima da linha aos 10 e aos 18. Mas Culbreath diminuiu o placar aos 24. E aos 39 os alemães ainda acertaram a trave, mas o Flamengo segurou a ótima vantagem até o fim.

O time sub-20 do Flamengo, comandado pelo recém-contratado técnico Bruno Pivetti, está classificado para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Rubro-Negro é o quinto colocado com 30 pontos e fecha a primeira fase na quarta-feira da semana que vem, às 15h (horário de Brasília), contra o Fortaleza no CT Ribamar Bezerra.

Técnico da seleção brasileira sub-20 e ex-jogador do Bayer Leverkusen, Ramon Menezes esteve na Gávea para acompanhar o jogo. Em entrevista após a partida, ele elogiou o time rubro-negro:

“Foi um bom jogo. Acho que o Bayer por estar em pré-temporada misturou muito, deu oportunidade para todo mundo jogar, isso que faz parte. Acho que é muito mais um treinamento, foi importante para movimentação. O Flamengo já vem jogando, o conjunto, e mostrou isso no jogo de hoje. Os meninos já vêm fazendo tudo que fizeram no Campeonato Brasileiro, teve algumas modificações, mas eles se conhecem e estão bem entrosados. E o Bayer optou por colocar todo mundo. O mais importante foi a festa, esse momento legal que o Bayer vem atravessando.”

“Estou sempre vendo todos os jogos, observo sempre todos esses atletas, alguns deles já estiveram conosco, caso do Lorran, Matheus Gonçalves, Iago, João Souza, o Rayan Lucas que agora foi para o Sporting… Não só esses citados, mas todos. Quem está se destacando a gente tem por obrigação observar ainda mais e, se houver alguma oportunidade, oportunizá-los porque são ótimos jogadores.”

Escalações:

Flamengo : Matheus Cunha , Daniel Sales , Iago , Cleiton e Viña ; João Alves , Joshua , Guilherme , Lorran e Matheus Gonçalves ; Pedro Leão .

: , , , e ; , , , e ; . Bayer Leverkusen: Flekken, Arthur, Domnic, Hawighorst e Turay; Tape, Pohl; Mensah e Adli; Hofmann e Boniface.

Fonte: ge

Redigido por ContilNet.