Flamengo se manifesta e garante autonomia de Filipe Luís após Mundial

A eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa segue dando o que falar. No último domingo (29 de junho), o Rubro-Negro perdeu para o Bayern de Munique, por 4 x 2, e caiu nas oitavas de final da competição. Após a derrota, o clube veio a público rechaçar especulações de que estava insatisfeito com o trabalho de Filipe Luís e garantiu a autonomia do técnico.

“O clube reafirma sua total confiança em De Arrascaeta, um dos líderes do elenco, que vive uma de suas melhores temporadas no Flamengo, e também nas decisões e no comando do técnico Filipe Luís, que tem total autonomia para tomar decisões”, escreveu o Flamengo.

“Os números da temporada não deixam dúvidas: primeiro lugar no Campeonato Brasileiro com o camisa 10 liderando a artilharia da competição, títulos do Carioca e da Supercopa do Brasil, além de estar classificado para as oitavas de final da CONMEBOL Libertadores e Copa do Brasil”, completou o clube.

Além disso, o Flamengo também ressaltou a profissionalização do departamento de futebol e reafirmou que não há qualquer interferência no trabalho de Filipe Luís no comando da equipe.

“Desde o início de 2025, o Flamengo passou a adotar uma postura de absoluto profissionalismo no futebol, sem qualquer interferência de dirigentes na sua rotina e ambiente”, afirmou o clube.

Após a disputa do Mundial de Clubes, o Flamengo volta os olhares para o Brasileirão. No retorno do campeonato, a equipe comandada por Filipe Luís enfrenta o São Paulo, pela 13ª rodada.

Fonte: METRÓPOLES

Redigido por ContilNet.