Flamengo vence o São Paulo no Maracanã e se consolida na liderança do Brasileirão

Na volta do Campeonato Brasileiro, o Flamengo mostrou força no Maracanã e venceu o São Paulo por 2 x 0 neste sábado (12), em partida válida pela 13ª rodada da competição. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 27 pontos e se isolou na liderança da tabela. O Tricolor Paulista, por outro lado, segue com 12 pontos, ocupando a 15ª posição.

Foi o primeiro jogo do Flamengo após sua participação na Copa do Mundo de Clubes, e a equipe mostrou controle desde o início. No primeiro tempo, mesmo após a lesão de Alex Sandro, substituído por Ayrton Lucas, o time carioca dominou as ações ofensivas, embora não tenha balançado as redes.

No segundo tempo, o São Paulo voltou com mais presença ofensiva, mas quem abriu o placar foi o Flamengo, com Luiz Araújo, aos 61 minutos. Pouco depois, Ayrton Lucas deixou o campo com um corte profundo na canela, após uma dividida com Enzo Díaz. Ele foi atendido e recebeu pontos ainda no estádio.

Já nos minutos finais, Wallace Yan ampliou para o Rubro-Negro e garantiu a vitória por 2 x 0 no Maracanã, reforçando o bom momento da equipe na competição.

Veja o gol de Luiz Araújo: