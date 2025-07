Flamengo x Atlético-MG: jogo no Brasileirão abre trilogia de clássicos

Considerado um dos maiores clássicos interestaduais do Brasil, Flamengo e Atlético-MG se preparam para uma sequência de jogos decisivos entre eles. Neste domingo (27/7), às 20h30 (horário de Brasília), os times se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão.

Além do confronto pelo Brasileirão, Flamengo e Atlético-MG ainda vão se enfrentar duas vezes pela Copa do Brasil nas próximas semanas.

Mas por que esse duelo é, para muitos, o maior clássico entre times de estados diferentes? Fique por dentro dos confrontos e as odds da partida.

Odds* Superbet para a partida

Flamengo vence: 1.48

1.48 Empate: 4.15

4.15 Atlético-MG vence 7.40

7.40 Mais de 2.5 gols no jogo – 2.17

– 2.17 Ambas marcam (sim) – 2.40

Segundo a Superbet, uma das principais casas de apostas do Brasil, a tendência é que o Flamengo consiga vencer com certa tranquilidade. E os dois momentos dos clubes podem explicar essa diferença.

Na segunda colocação do Campeonato Brasileiro com 30 pontos, três a menos que o líder Cruzeiro, o Flamengo chega para a partida após vencer o Red Bull Bragantino de virada por 2 a 1, na quarta-feira (23).

O Rubro-Negro não vencia o Massa Bruta fora de casa desde 1996.

Já o Atlético-MG teve uma quinta-feira (24) dramática. Após vencer o Bucaramanga, na Colômbia, por 1 a 0, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana, o Galo foi derrotado dentro de casa pelo mesmo placar.

Na disputa por pênaltis, Everson foi o grande destaque defendendo duas cobranças e marcou gol na última batida, garantindo a classificação para as oitavas.

Polêmicas

O Rubro-Negro tem passado por algumas questões internas dentro do elenco. A primeira foi com Pedro, que sofreu duras críticas do treinador Filipe Luís por conta de comportamentos inadequados nos treinos.

E nesta semana, houve o vazamento de uma conversa do ex-chefe do departamento médico, José Luiz Runco, falando sobre a situação física do meia De la Cruz.

No Atlético-MG, a crise é financeira e técnica. Entre salários e FGTS atrasados, parte do elenco notificou o clube e também demonstrou uma divisão no elenco.

Além disso, o desempenho dentro de campo tem sido bastante criticado pela torcida. O Galo está em nono no Brasileirão, com 20 pontos.

Rivalidade à flor da pele

A rivalidade entre Flamengo e Atlético-MG teve início nos anos 80. No Campeonato Brasileiro de 1980, os dois times se enfrentaram na decisão.

Após o Galo vencer o primeiro jogo por 1 a 0, com gol de Reinaldo, o Rubro-Negro ganhou a volta por 3 a 2 e se sagrou campeão.

No ano seguinte, Flamengo e Atlético-MG fizeram um duelo cheio de polêmica na Libertadores. No primeiro jogo (empate em 2 a 2), o árbitro encerrou o primeiro tempo antes da hora. No Maracanã, novo 2 a 2.

O desempate, em Goiânia, durou apenas 37 minutos, cinco atleticanos foram expulsos, acabou 0 a 0 e o Fla avançou no torneio até conquistar o título.

Já em 1987, as equipes se encontraram na semifinal do Campeonato Brasileiro. Com show de Zico, Bebeto e Renato Gaúcho, o Rubro-Negro venceu o Galo por 3 a 2 no Mineirão e avançou para a decisão, conquistando o tetra.

A revanche veio em dose dupla nos anos 2000. Na semifinal da Copa do Brasil, o Galo perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 no Maracanã, mas conseguiu uma goleada por 4 a 1 na volta, conseguindo o título na sequência.

Oito anos depois, o Galo foi campeão da Supercopa do Brasil nos pênaltis em cima do Flamengo.

Por fim, as equipes se enfrentaram na final da Copa do Brasil 2024. No Maracanã, o Flamengo venceu por 3 a 1, com show de Gabigol.

Na Arena MRV, Plata fez o gol do 1 a 0 e o Rubro-Negro se tornou o primeiro time a ser campeão dentro do novo estádio do Galo.

Onde assistir Flamengo x Atlético-MG

A partida entre Flamengo e Atlético-MG, válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 25/07/2025