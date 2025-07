Flamengo x Atlético-MG: onde assistir às oitavas da Copa do Brasil

Flamengo e Atlético-MG fecham os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira (31/7). No Maracanã, as equipes se encaram às 21h30, em duelo que marca a reedição da final do torneio em 2024.

O Rubro-Negro eliminou o Botafogo-PB na última fase, enquanto o Galo despachou o Maringá-PR. Na volta, Atlético-MG e Flamengo se encontram na Arena MRV, às 19h da próxima quarta-feira (6/8).

Prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Cleiton) e Viña (Ayrton Lucas/Alex Sandro); Evertton Araújo, Allan e Arrascaeta (Matheus Gonçalves); Luiz Araújo, Cebolinha (Wallace Yan) e Pedro.

Atlético-MG: Everson; Saravia, Lyanco, e Alonso; Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera e Gustavo Scarpa; Rony, Hulk e Cuello.

Onde assistir

O duelo entre Flamengo x Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, terá transmissão ao vivo na TV fechado (Sportv) e por pay-per-view (Premiere).