Flashback fashion! Os anos 2010 estão de volta com cinco tendências de moda

Convenhamos que os anos 2010 não foram há tanto tempo assim… Mas, com a rapidez com que as tendências de moda vêm e vão, especialmente na era do TikTok, meia década foi suficiente para algumas saírem e voltarem do radar. Estariam os dias de tatuagem falsa de bigode e colar de coruja voltando? A seguir, a coluna destaca cinco trends fashion que marcaram a década passada e, pelo visto, estão de volta!

Vem conferir, ao som de um hit que marcou 2010, claro!

1. Sandálias gladiadora

Charli XCX e Miley Cyrus estão entre as personalidades globais que, recentemente, apostaram em sandálias gladiadoras, modelo que bombou entre o fim dos anos 2000 e o início dos 2010. Looks recentes de street style reforçam o possível retorno do estilo, que divide opiniões.

Jeremy Moeller/Getty Images

Daniel Zuchnik/Getty Images

John Lamparski/Getty Images

2. Estilo boho

O boho chic voltou à tona há um tempo e, pelo visto, veio para ficar. A estética, que tem a ver com um estilo de vida boêmio e regado à música folk, resgata elementos hippies dos anos 1970 e foi praticamente o código de vestimenta do festival Coachella nos anos 2010.

Edward Berthelot/Getty Images

Jeremy Moeller/Getty Images

Edward Berthelot/Getty Images

3. Silhueta peplum

Outro resgate na pegada “ame ou odeie” é a silhueta peplum, que propõe um volume acentuado entre a cintura e o quadril. O estilo pode ganhar forma em blusas, vestidos e saias. Detalhes como drapeados e babados ajudam a dar um diferencial.

Edward Berthelot/Getty Images

Moritz Scholz/Getty Images

Raimonda Kulikauskiene/Getty Images

4. Botas Ugg

Um “must have” das celebridades estadunidenses para o inverno, as botas com textura de camurça no estilo popularizado pela marca Ugg eram queridinhas até o começo dos anos 2010. Naquele período, apareciam em looks de nomes como Paris Hilton, Britney Spears e Ashley Tisdale. Aqui, novamente, uma silhueta que divide opiniões, mas ainda tem adeptas.

Edward Berthelot/Getty Images

Jeremy Moeller/Getty Images

Mila Gruber/Getty Images

5. Calça skinny

Poucos anos atrás, a geração Z decidiu que as famosas calças skinny – queridinhas do público millennial – são um item “cringe” e aposentaram a peça, em detrimento de modelos mais largos como wide leg, baggy e o bom e velho corte reto. Há entusiastas das versões justas, no entanto, que nunca as abandonaram. E, recentemente, elas têm voltado também às passarelas, como no desfile recente da Celine.

Diante das idas e vindas de tendências de moda, o “pulo do gato” é enxergá-las como sugestões e novas possibilidades, e não como regras ou obrigações. Experimentar novidades, resgatar peças esquecidas no armário e entender o que (ainda) faz sentido para si é a melhor parte. Especialmente, quando é possível fazer isso sem abrir mão do conforto.

Daniel Zuchnik/Getty Images

Maria Moratti/Getty Images

Leon Bennett/Getty Images for Universal Pictures via Getty Images

