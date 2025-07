Flávio Bolsonaro confirma a participação do seu pai em motociata

Onde estaria, hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro se o ministro Alexandre de Moraes, em 18 de julho último, não lhe tivesse imposto duras restrições – entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica, o confinamento diário entre as 19h e às 7h, a proibição de sair de casa nos fins de semana e o não acesso às redes sociais?

Estaria onde estará: na motociata do evento de rock Capital Moto Week, marcada para às 15 horas na Granja do Torto, uma das residências oficiais do presidente da República, a 15,5 quilômetros do Palácio do Planalto onde despacha Lula. Estima-se que cerca de 800 mil pessoas cheguem à Brasília até a próxima quinta-feira.

Motociatas marcaram em todos os estados do país a campanha de Bolsonaro à reeleição em 2022. Bolsonaro participou de um grande número delas, sendo muitas vezes multado por não usar capacete. Pouco se lhe dava. Nada que, mais tarde, não pudesse ser resolvido mediante um pedido de doação de dinheiro via Pix.

Motoqueiros e suas famílias são bolsonaristas de carteirinha. Foi principalmente para eles que o PL, partido que abriga Bolsonaro, expediu a seguinte nota ontem à tarde:

“Mesmo impedido de sair de Brasília por ordem judicial, mesmo com as sequelas da facada que quase tirou sua vida, Jair Bolsonaro segue lutando com coragem pelo Brasil. Agora é a nossa vez de mostrar que ele nunca esteve e nunca estará sozinho”.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o filho Zero 1, postou em suas contas nas redes sociais:

“Bolsonaro confirmado. Nesta terça-feira, às 15h, haverá uma grande motociata com Bolsonaro no @capitalmotoweek. Participe desse momento histórico! Vamos à luta”.

Para o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), essa provavelmente será a última motociata de Bolsonaro: “Eu acredito que essa vai ser a maior motociata da história do Brasil”, escreveu no X. Bolsonaro prometeu comparecer à motociata para “dar uma espiada”, mas não confirmou se pilotará uma das motos.

A Praça dos Três Poderes está cercada para evitar qualquer nova tentativa de invasão. E há forças de segurança em estado de alerta.

