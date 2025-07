Florinda Meza critica nova série de Chaves após ter suposta traição exposta

A atriz Florinda Meza, 76, que interpretou a personagem Dona Florinda em “Chaves”, veio a público neste sábado (18) criticar a série biográfica “Chespirito: Sem Querer Querendo”, baseada na vida de Roberto Bolaños, criador da obra icônica da TV. A nova produção traz à tona que o casamento de Meza com o humorista começou por meio de uma infidelidade no casamento anterior do artista.

Em um texto publicado no Instagram, Florinda Meza escreveu que a produção de “Chespirito” está tirando do contexto “entrevistas do passado” para serem usadas de forma indevida.

“Vocês escrevem histórias pensando em como acha que elas deveriam ser. Vocês nem sequer respeitaram meu direito de permanecer em silêncio sobre essas questões. Para o resultado desta série, vocês vasculharam os arquivos e desenterraram entrevistas do passado, que estão em um contexto diferente, e as usaram contra mim. Na vida real, com seres humanos, não com personagens de novela, há muitas coisas a considerar”, pontuou a atriz.

Meza também disse que não entrou com ação judicial contra a série, mas que está decidindo sobre o que fará a seguir.

“Meu nome, minha imagem e minha vida são meus. Quando eu tiver algo a relatar, todos saberão por mim”, finalizou.

No início do mês, Florinda Meza publicou um texto em que afirmava que “não vai sair e desmentir cada uma das calúnias e ataques”, que, segundo ela, “prejudicam uma linda memória” que uniu o público e os personagens de Bolaños por mais de quatro gerações.

Ao longo de oito episódios disponíveis na plataforma de streaming HBO Max “Chespirito” mostra como Bolaños transformou seu interesse pelo humor em uma carreira que atravessou gerações e fronteiras. Fragilidades e dramas profissionais e familiares não ficam de fora.

A vida amorosa do criador de “Chaves” é abordada logo nos capítulos iniciais da obra. O primeiro episódio mostra como ele conheceu Graciela Fernandez, a primeira esposa e mãe dos seis filhos do artista.

Bolaños e Fernandez foram casados de 1956 a 1977. Na década de 1970, ele conheceu e se aproximou da atriz Florinda Meza, intérprete de dona Florinda em “Chaves”.

“Chespirito” aborda como Bolaños iniciou o envolvimento com Florinda Meza. Os dois ficaram próximos nas gravações do seriado, enquanto o criador dos personagens ainda estava vivendo um casamento com a mãe de seus filhos.

Nos anos iniciais de “Chaves”, como mostra a produção biográfica, Roberto Bolaños enfrentava o dilema de continuar casado com Fernandez, enquanto nutria sentimentos por Meza.

Na vida real, Bolaños e Meza iniciaram um relacionamento amoroso público depois que ele terminou o casamento com Fernandez, em 1977. Os dois viveram juntos até a morte do artista, em 2014.

Florinda Meza não concordou com a série

Em 2024, quando as primeiras imagens da produção foram divulgadas, a atriz veio a público reclamar do conteúdo e enfatizou que ele não condiz com a verdade.

“Sei por uma boa fonte que, nesta biografia, não há respeito pela minha pessoa e muito menos pela verdade. Isso causaria grande dor ao Roberto. Mas quem se importa com a autorização ou a opinião de alguém que já partiu?”, declarou ela nas redes sociais.

Em decorrência disso, o nome de Florinda Meza precisou ser alterado na série biográfica. A atriz é vivida por Bárbara López, que na produção se chama Margarita Ruiz.

Florinda Meza também não se dá bem com os filhos de Roberto que, inclusive, encabeçam a série junto com a HBO Max. Em 2020, ela se desentendeu com os familiares do ex-marido após o contrato com a Televisa pelos direitos literários para transmissões de “Chaves” terminar.

Ela criticou não ter sido chamada para a negociação da transmissão e enfatizou que Roberto Bolanõs não iria querer que seu legado parasse de ser passado na TV, ainda mais durante a pandemia da covid-19.

Dramas familiares e profissionais

Além do caso fora do casamento, a produção traz mais dos conflitos e fragilidades de Roberto Bolaños no início da carreira, quando buscava apoio da mãe para perseguir o sonho de ser roteirista e começou a ser consolidar no meio de televisão, mas ainda enfrentava problemas em emplacar produções e precisava conciliar o tempo com os filhos.