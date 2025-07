Florinda Meza e o divórcio de Roberto Bolaños: saiba a história por trás da separação

A vida de Roberto Gómez Bolaños, o eterno Chaves e Chapolin Colorado, está de novo nos holofotes com a estreia de Chespirito: Sem Querer Querendo, no Max. A produção trouxe à tona detalhes sobre o fim do primeiro casamento de Bolaños com Graciela Fernández, mãe de seus seis filhos.

Roberto e Graciela se casaram em 1968, mas se conheceram bem antes. Por mais de duas décadas, Graciela foi um pilar fundamental não só na família, mas também na carreira do marido. Ela o acompanhava nas viagens e turnês de Chaves, e foi a responsável por criar o icônico traje do Chapolin Colorado. Juntos, tiveram Roberto, Marcela, Graciela, Teresa, Paulina e Cecília.

O que Florinda Meza teve a ver com a separação?

A série da Max aponta que o casamento de Roberto e Graciela começou a ruir por rumores de infidelidade dele. E um dos motivos da separação foi Florinda Meza, a atriz que interpretava a Dona Florinda.

Na autobiografia Sin Querer Queriendo, Bolaños escreveu: “Meu relacionamento com Graciela foi se deteriorando gradativamente… A essência de Florinda estava cada vez mais me dominando”. Curiosamente, Florinda chegou a repreender Roberto por seus casos, defendendo Graciela como “uma grande mulher e mãe”. O relacionamento entre os intérpretes de Chaves e Dona Florinda começou nos anos 1970, quando Bolaños ainda era casado.

O divórcio foi finalizado em 1989, após um processo que, segundo especulações, foi marcado por tensões. No entanto, nenhum detalhe da separação foi divulgado na época.

A vida de Graciela após o divórcio

Após a separação, Graciela Fernández optou por uma vida discreta, longe dos holofotes. Ela nunca comentou publicamente o relacionamento com o ex-marido. Um dos filhos do casal, Roberto Fernández, revelou que a mãe aceitou “muito mal” o relacionamento de Roberto com Florinda, como ocorreria com qualquer outra pessoa.

Graciela faleceu aos 84 anos, em 29 de agosto de 2013, e o motivo da morte não foi divulgado.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.