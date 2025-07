Fluminense, Cruzeiro e Atlético-MG entram em campo; veja os jogos desta quinta (17)

Depois de uma quarta de muito futebol, esta quinta-feira (17) reúne menos partidas no cronograma dos torcedores. Entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, apenas Fluminense, Cruzeiro e Atlético-MG entram em campo.

O Tricolor das Laranjeiras volta às atenções para o Brasileirão após a eliminação nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes. A equipe carioca recebe o Cruzeiro no Maracanã, às 19h30, em confronto válido pela 14ª rodada, após mais de um mês sem entrar em campo pelo campeonato nacional. A partida pode marcar a despedida do colombiano Jhon Arias, que está próximo do Wolves (ING).

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Fernando Torres/ CBF

Créditos: Rafael Ribeiro / CBF Reprodução/cbf FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C. Cruzeiro x Palmeiras (Gilson Lobo/AGIF) Hulk no Atlético Mineiro Foto: Pedro Souza/Galo Voltar

Próximo

Sétimo colocado com 20 pontos em 11 jogos, o Fluminense busca a vitória para se manter no pelotão da frente e quem sabe se aproximar da liderança, que é do Flamengo — no próximo domingo (20/7), tem FlaFlu. Já o Cruzeiro, que tem os mesmos 27 pontos em 13 jogos do Rubro-Negro, pode assumir o topo da tabela já nesta rodada.

Às 21h30, o Atlético-MG entra em campo contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, fora de casa. É o confronto de ida dos playoffs da C0pa Sul-Americana. A partida de volta será disputada na próxima semana, na Arena MRV. O vencedor do confronto eliminatório encara o Godoy Cruz-ARG nas oitavas de final.

Agenda de jogos (17/7)

19h30 – Fluminense x Cruzeiro (Record, CazéTV, Premiere, R7 e PlayPlus )

21h30 – Atlético Bucaramanga x Atlético-MG (ESPN e Disney+)

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!