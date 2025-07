Fluminense em campo: tricolor enfrenta Al Hilal por vaga na semifinal do Mundial

O Fluminense entra em campo nesta sexta-feira (4 de julho), às 16h (horário de Brasília), para enfrentar o Al Hilal em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A partida, válida pelas quartas de final da competição, acontece no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

Quem sair vitorioso do confronto entre o Tricolor de Laranjeiras e a equipe saudita enfrentará o vencedor do duelo entre Palmeiras e Chelsea na semifinal. Essa outra partida, que também acontece nesta sexta-feira, está marcada para as 22h (horário de Brasília).

Escalações confirmadas

Confira as escalações das equipes para o jogo:

Fluminense : Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio e Freytes; Facundo Bernal, Martinelli, Nonato e Fuentes; Arias e Cano.

: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio e Freytes; Facundo Bernal, Martinelli, Nonato e Fuentes; Arias e Cano. Al Hilal: Bounou; Koulibaly, Moteb, João Cancelo e Renan Lodi; Ruben Neves, Kanno, Milinkovic-Savic e Al Dawasari; Malcom e Marcos Leonardo.

Fonte: Metrópoles

