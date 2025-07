Fluminense no Mundial: Quem brilhou e quem ficou devendo na campanha tricolor

O Fluminense encerrou sua participação na Copa do Mundo de Clubes com um saldo de três vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe foi eliminada nesta terça-feira (8 de julho) após perder para o Chelsea por 2 a 0, na semifinal da competição. Mas, afinal, quem aproveitou as chances? Quem não correspondeu às expectativas? E quem manteve o mesmo status?

Confira a análise do ge sobre os destaques positivos, aqueles que se mantiveram, e os que ficaram abaixo do esperado no Fluminense durante o Mundial de Clubes:

Quem subiu

Renato Gaúcho : Já tinha grande moral com jogadores e torcedores, mas retorna ao Rio de Janeiro com um status ainda maior. Mostrou excelentes estratégias, alterou o esquema tático quando necessário e venceu duelos táticos importantes contra técnicos de times como Borussia Dortmund , Inter de Milão e Al-Hilal . Foi, sem dúvida, o principal nome do Fluminense nesta Copa do Mundo .

: Já tinha grande moral com jogadores e torcedores, mas retorna ao com um ainda maior. Mostrou excelentes estratégias, alterou o esquema tático quando necessário e venceu duelos táticos importantes contra técnicos de times como , e . Foi, sem dúvida, o principal nome do nesta . Hércules : Chegou ao Mundial questionado e volta ao Brasil em alta. Fez gols decisivos contra Inter de Milão e Al-Hilal , manteve regularidade de desempenho ao longo de toda a competição e está entre os nomes que geram maior expectativa de crescimento na temporada.

: Chegou ao questionado e volta ao em alta. Fez gols decisivos contra e , manteve regularidade de desempenho ao longo de toda a competição e está entre os nomes que geram maior expectativa de crescimento na temporada. Ignácio : Titular desde a terceira rodada da fase de grupos, Ignácio provou que pode ser um zagueiro crucial para o Fluminense . Atuando ao lado de Thiago Silva , teve atuações impecáveis contra alguns dos ataques mais poderosos da competição. A desconfiança em torno dele parece ter desaparecido, e o zagueiro se mostrou muito mais seguro.

: Titular desde a terceira rodada da fase de grupos, provou que pode ser um zagueiro crucial para o . Atuando ao lado de , teve atuações impecáveis contra alguns dos ataques mais poderosos da competição. A desconfiança em torno dele parece ter desaparecido, e o zagueiro se mostrou muito mais seguro. Arias : Eleito o melhor em campo pela Fifa em quatro das seis partidas disputadas, o colombiano foi o jogador mais regular do Fluminense neste Mundial de Clubes . Vê-lo chorando após a eliminação foi de cortar o coração. Já era um dos principais destaques da equipe e aproveitou a oportunidade para mostrar seu futebol ao mundo.

: Eleito o melhor em campo pela em quatro das seis partidas disputadas, o colombiano foi o jogador mais regular do neste . Vê-lo chorando após a eliminação foi de cortar o coração. Já era um dos principais destaques da equipe e aproveitou a oportunidade para mostrar seu futebol ao mundo. Fábio : Aumentou ainda mais sua idolatria no Fluminense . Foi herói nas classificações contra Inter de Milão e Al-Hilal , além de colecionar defesas incríveis durante todo o torneio. Tudo isso prestes a completar 45 anos. O Fluminense chegou à semifinal muito graças às suas mãos.

: Aumentou ainda mais sua idolatria no . Foi herói nas classificações contra e , além de colecionar defesas incríveis durante todo o torneio. Tudo isso prestes a completar 45 anos. O chegou à semifinal muito graças às suas mãos. Thiago Silva : Foi o líder defensivo que os torcedores do Fluminense estão acostumados a ver. Destaque absoluto da Copa do Mundo de Clubes , ele novamente fez os companheiros ao seu redor subirem de produção. Elogiado em todas as partidas, é o de costume, o natural, mas precisa ser registrado. Sua performance pode ter carimbado seu passaporte de volta para a Seleção Brasileira .

: Foi o líder defensivo que os torcedores do estão acostumados a ver. Destaque absoluto da , ele novamente fez os companheiros ao seu redor subirem de produção. Elogiado em todas as partidas, é o de costume, o natural, mas precisa ser registrado. Sua performance pode ter carimbado seu passaporte de volta para a . Freytes : Todas as palavras ditas para Ignácio podem ser repetidas para Freytes . Funcionou brilhantemente no esquema de três zagueiros e já era titular anteriormente, atuando apenas ao lado de Thiago Silva . Também marcou um gol decisivo contra o Ulsan e chegou a ser elogiado pela lenda italiana Marco Materazzi .

: Todas as palavras ditas para podem ser repetidas para . Funcionou brilhantemente no esquema de três zagueiros e já era titular anteriormente, atuando apenas ao lado de . Também marcou um gol decisivo contra o e chegou a ser elogiado pela lenda italiana . Martinelli: Mais um que conquistou a confiança dos torcedores. Com grandes atuações e um golaço contra o Al-Hilal, ele ganhou a confiança do técnico Renato Gaúcho. Para quem dizia que ele “sumia” em jogos grandes, foi um dos melhores em campo contra os adversários europeus e o bilionário saudita.

Na mesma

Samuel Xavier : Mostrou boa produção em algumas partidas, mas teve problemas físicos durante a Copa do Mundo de Clubes . Viu Guga atuar em alguns jogos e desfalcou o Fluminense na semifinal.

: Mostrou boa produção em algumas partidas, mas teve problemas físicos durante a . Viu atuar em alguns jogos e desfalcou o na semifinal. Renê: Provou que é o titular da posição e está à frente de Gabriel Fuentes. Defensivamente, foi muito bem e manteve as atuações regulares que já eram esperadas.

Poderia ter ido melhor

Everaldo: Embora tenha entrado melhor nos jogos do que Cano, seu desempenho ainda foi insuficiente para receber grandes elogios. Foi importante taticamente em vários momentos, mas precisa de mais para mostrar que pode ser o centroavante titular do Fluminense. Gols são, no mínimo, esperados.

Quem desceu

Cano : Fez um gol importantíssimo contra a Inter de Milão , mas não teve uma boa Copa do Mundo de Clubes . Atuou mal nos jogos de maior confronto físico, pouco deu sequência aos ataques e acabou sendo substituído na maioria das partidas. Está melhor fisicamente, mas pecando demais na parte técnica.

: Fez um gol importantíssimo contra a , mas não teve uma boa . Atuou mal nos jogos de maior confronto físico, pouco deu sequência aos ataques e acabou sendo substituído na maioria das partidas. Está melhor fisicamente, mas pecando demais na parte técnica. Ganso: Começou no banco de reservas e viu o Fluminense jogar melhor. Quando atuou de titular, contra o Ulsan, foi substituído com o Tricolor perdendo por 2 a 1 no intervalo. O camisa 10 não voltou a ter minutos e mostrou que ainda não consegue entregar o esperado em partidas de alto confronto físico e intensidade.

Fonte: Ge

Redigido por ContilNet.