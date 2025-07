Fluminense vence Al Hilal e avança à semifinal do Mundial de Clubes

O Fluminense garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes ao vencer o Al Hilal por 2 a 1, nesta sexta-feira (4 de julho), no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida.

Agora, o time carioca enfrentará o ganhador do confronto entre Palmeiras e Chelsea, que se enfrentam ainda hoje, às 22h. A semifinal do Fluminense está marcada para a próxima terça-feira (8 de julho), às 16h.

Detalhes do jogo

No primeiro tempo, o Fluminense começou pressionando, criando uma boa chance com Nonato, mas a finalização foi para fora. Apesar de um ritmo menor no meio da etapa, o Tricolor retomou o domínio e abriu o placar aos 38 minutos, com um belo chute de Martinelli no ângulo. O Al Hilal quase empatou em uma cabeçada de Koulibaly, mas o goleiro Fábio fez uma defesa espetacular. Um pênalti marcado para o time árabe foi anulado após revisão do VAR.

No segundo tempo, o Al Hilal empatou aos cinco minutos com Marcos Leonardo. O Fluminense teve a chance de desempatar com Cano, mas o goleiro Bono defendeu. Aos 24 minutos, o Tricolor voltou a ficar à frente no placar com um gol de Hércules, após assistência de Samuel Xavier.

Escalações das equipes

Fluminense : Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio e Freytes; Facundo Bernal, Martinelli, Nonato e Fuentes; Arias e Cano.

: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio e Freytes; Facundo Bernal, Martinelli, Nonato e Fuentes; Arias e Cano. Al Hilal: Bounou; Koulibaly, Moteb, João Cancelo e Renan Lodi; Ruben Neves, Kanno, Milinkovic-Savic e Al Dawasari; Malcom e Marcos Leonardo.

Fonte: Metrópoles Redigido por ContilNet.