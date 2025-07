Fluminense vence o Al Hilal e torcida acreana comemora chegada à semifinal do Mundial de Clubes

O Fluminense garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes após vencer o Al Hilal por 2 a 1 em partida disputada nesta sexta-feira (4). Os gols da equipe tricolor foram marcados por Martinelli e Hércules, enquanto Marcos Leonardo descontou para o time saudita. A vitória classificou o clube carioca para enfrentar o vencedor do duelo entre Palmeiras e Chelsea na próxima fase do torneio.

Em Rio Branco, a torcida organizada Flu Acre, representante oficial da torcida tricolor no Acre, se reuniu no Kings Sport Bar, no bairro Vila Ivonete, para acompanhar a partida decisiva. O encontro reuniu dezenas de torcedores em clima de festa, com bandeiras, camisas e cantos típicos da arquibancada carioca.

A animação foi reforçada com promoções de bebidas e petiscos, além da transmissão ao vivo da partida em alta qualidade. O ambiente refletiu a confiança dos torcedores na campanha do Fluminense, que chega à semifinal embalada por vitórias expressivas, incluindo o triunfo sobre a Inter de Milão por 2 a 0 na fase anterior.

A Flu Acre celebrou o resultado e reforçou o convite à torcida tricolor para seguir unida e presente nos próximos jogos, mantendo o apoio ao time das Laranjeiras na busca pelo título inédito.