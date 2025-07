“Focar na recuperação”, diz mulher que levou 60 socos de ex-atleta

A mulher de 35 anos que levou mais de 60 socos do ex-namorado dentro do elevador do prédio onde mora, em Ponta Negra, na zona sul de Natal (RN), usou as redes sociais para falar sobre o crime.

Na publicação, a vítima agradeceu a ajuda e a solidariedade que recebeu de amigos e de desconhecidos que se sensibilizaram com o caso.

“Estou com acesso ao meu perfil e agradeço toda a solidariedade e amor que todos estão me ofertando no momento. É um momento muito delicado e eu preciso focar na minha recuperação”, disse.

“Obrigada a todas as minhas amigas que estão sendo minha rede de apoio no momento”, acrescentou.

Veja a publicação:

No dia do espancamento, a vítima escreveu um bilhete para policiais que atenderam a ocorrência, pois não conseguia falar. Na nota, ela informou que o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, de 29 anos, afirmou que iria matá-la.

Ela teve múltiplas fraturas no rosto e no maxilar e deve ser submetida a uma cirurgia. Cabral foi preso em flagrante e teve a detenção transformada em prisão preventiva após passar por audiência de custódia.

Segundo a polícia, ele vai responder por tentativa de feminicídio. Ainda no bilhete, a mulher relatou que permaneceu no elevador porque sabia que seria agredida pelo homem. “Eu sabia que ele ia me bater. Então, não saí do elevador. Ele começou a me bater e disse que ia me matar”, escreveu.

Veja o bilhete:

Espancamento filmado

O crime aconteceu no último sábado (26/7), por volta das 16h, e foi registrado pela câmera do elevador do condomínio. O vídeo mostra o casal discutindo e, quando a porta do elevador se fecha, Igor parte pra cima da vítima e começa a desferir socos contra ela.

Veja imagens do crime:

É possível perceber que ele dá pelo menos 60 socos. A mulher ficou com o rosto completamente ensanguentado e desfigurado.

De acordo com uma amiga da vítima – que pediu para não ser identificada –, o segurança do condomínio que via as imagens da agressão pela câmera do elevador acionou a Polícia Militar.

Quando o elevador chegou ao térreo, o agressor foi contido pelos moradores e preso em seguida. A vítima foi levada para o Hospital Walfredo Gurgel. Ainda de acordo com a amiga da vítima, a discussão começou porque o homem teve uma crise de ciúmes.