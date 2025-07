Fogo atinge cabelo de backing vocal do Limão com Mel em show; vídeo

Durante a apresentação da banda Limão com Mel no Festival Pernambuco Meu País, em Salgueiro (PE), a backing vocal Nathy Souza passou por um susto. Um foco de fogo atingiu os cabelos da cantora enquanto ela se apresentava no palco no último domingo (27/7).

Vídeos que circulam nas redes sociais registraram o momento em que as chamas alcançam a artista. Imediatamente, membros da equipe e da própria banda correram para ajudá-la, conseguindo retirar Nathy do palco rapidamente.

A vocalista Adma Andrade interrompeu o show para tranquilizar o público, informando que a colega estava bem e havia recebido atendimento dos bombeiros que acompanhavam o evento.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.