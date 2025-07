Folha do Acre comemorou 9 anos com festas e convidados especiais; ContilNet esteve presente

O jornal Folha do Acre comemorou seus nove anos de atuação no jornalismo acreano com uma noite especial para convidados, realizada na última quinta-feira (17), no Buffet Afa Jardim, em Rio Branco. O evento contou com um show exclusivo do cantor Kim, vocalista da banda Catedral, e reuniu profissionais da imprensa, autoridades, parceiros e amigos que fizeram parte da trajetória do veículo ao longo desses anos.

Fundado em 17 de julho de 2016, pelos jornalistas Gina Menezes e Anderson Bodanese, o Folha do Acre se consolidou como uma das principais referências no estado, com forte atuação em cobertura política, transmissões de eventos e notícias do cotidiano acreano.

Gina Menezes, fundadora do site, iniciou sua carreira no tradicional jornal O Rio Branco e transformou sua vivência no jornal impresso em combustível para empreender no jornalismo digital, criando um dos veículos mais respeitados do Acre.

Anderson Bodanese, jornalista e assessor parlamentar, é sócio-fundador do jornal. Com passagens por importantes veículos de comunicação, como o próprio ContilNet, Bodanese também contribuiu para fortalecer o nome do Folha do Acre no cenário jornalístico estadual.

O evento contou ainda com a presença da jornalista Wania Pinheiro, representando o ContilNet. Ao parabenizar a equipe do Folha do Acre, Wania destacou a importância do veículo para o jornalismo local: “É muito gratificante ver um jornal acreano atingir essa marca com tanta credibilidade. O Folha do Acre tem um papel fundamental na comunicação do nosso estado e merece todo reconhecimento pelo trabalho sério e comprometido que realiza.”, disse.