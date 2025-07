“Fomos despejados”: Diego Hypolito diz que entrou no BBB após perder R$10 milhões

Ex-atleta olímpico e participante da 25ª edição do reality show falou sobre os problemas financeiros

Diego Hypolito abriu o jogo e revelou por que aceitou o convite para participar do “Big Brother Brasil“. O ex-ginasta, que representou o país nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016, entrou na última temporada do reality show da TV Globo ao lado da a irmã, a também ginasta Daniele Hypolito.

Em entrevista ao podcast “Selfie Service”, apresentado por Lucas Selfie, o ex-brother confessou que a motivação principal foi uma crise financeira, que o levou à falência. Ele destacou que, embora tenha conquistado valores altos ao longo da carreira, perdeu tudo em um período curto de tempo.

Diego Hypólito e Daniele Hypólito

“Eu tinha dinheiro para o resto da minha vida, a ginástica me deu dinheiro, mas não sei como consegui perder tudo. Foi uma falta de organização financeira, muitas pessoas me roubaram, perdi imóveis, perdi um patrimônio muito alto. Perdi mais de R$ 10 milhões em poucos meses”, contou Hypolito.

Ainda segundo o ex-ginasta, o impacto do prejuízo financeiro em Geni Matias, mãe dos atletas, foi determinante para buscar uma solução: “Fomos despejados. Tínhamos tudo e, de repente, não tinha nem dinheiro para comprar um pacote de café. Minha mãe quase morreu quando a gente foi despejado. Depois disso, eu decidi que iria reconstruir tudo que era da minha mãe”.

“O BBB foi uma aposta para me dar visibilidade, para que as pessoas lembrassem dos meus títulos [no esporte] e me conhecessem melhor”, acrescentou Diego, ainda na conversa com o ex-Fazenda.

Diego Hypolito foi o 20º participante a deixar a casa, sendo eliminado a menos de uma semana da final. Ele recebeu 59,77% dos votos do público na berlinda contra Vitória Strada e Renata, que ficou com o prêmio final.