foragido-corre-por-telhados-de-casas-para-tentar-escapar-da-pmdf.-veja

Um homem com mandado de prisão em aberto por roubo deu trabalho para a Polícia Militar (PMDF) na noite dessa segunda-feira (7/7), na QNO 4, em Ceilândia (DF).

Ao perceber que seria abordado, o foragido tentou escapar pulando muros e correndo pelos telhados das casas.

Veja:

1 de 4 Criminoso em cima do telhado de uma casa Imagem cedida ao Metrópoles 2 de 4 Policial falando para ele descer Imagem cedida ao Metrópoles 3 de 4 O bandido descendo pela escada Imagem cedida ao Metrópoles 4 de 4 Momento em que o bandido cai da escada e é preso Imagem cedida ao Metrópoles

A confusão começou quando policiais do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) faziam um bloqueio e desconfiaram da atitude do suspeito. Na hora da abordagem, ele saiu correndo e tentou despistar os PMs passando por cima das casas da vizinhança.

Diante da fuga inusitada, o GOT pediu reforço ao Batalhão de Aviação Operacional (Bavop) e ao 10º Batalhão. Com o cerco montado, o homem acabou sendo encontrado e preso.

Leia também





Um vídeo gravado por testemunhas mostra o momento em que o bandido é preso. Um morador teve que pegar uma escada da própria residência para dar apoio aos policiais. No final, o suspeito levou um tombo.

Ele foi levado para a 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia Centro. Agora, o caso está nas mãos da Polícia Civil (PCDF).