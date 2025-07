Foragido da Justiça armado é preso pelo 6º BPM durante patrulhamento na BR-364

Na manhã desta segunda-feira (15), uma equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º BPM) prendeu um homem foragido da Justiça nas proximidades do Ramal 2, situado à margem da BR-364, em Cruzeiro do Sul. A ação policial resultou ainda na apreensão de armas, drogas e equipamentos de comunicação utilizados possivelmente em atividades criminosas.

Durante o patrulhamento de rotina, os policiais avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou fugir e se escondeu em uma residência próxima. No local, ele tentou ocultar materiais ilícitos, mas foi rapidamente localizado pelos agentes.

Com o suspeito, foram encontrados:

• 1 revólver calibre .38 com 11 munições;

• 2 aparelhos celulares;

• 2 rádios comunicadores com carregadores;

• 1 pote contendo substância análoga à maconha.

A guarnição cercou o imóvel e, após autorização de um dos moradores, entrou na residência e realizou a prisão. A verificação no sistema apontou que o homem possuía dois mandados de prisão em aberto, ambos expedidos pela Comarca de Ipixuna, no estado do Amazonas.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

