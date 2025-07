Foragido da justiça de Matogrosso é preso no interior de Sena Madureira

Na manhã desta quinta-feira (03), investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, em conjunto com o Núcleo de Capturas da Polícia Civil (Necap), prenderam um homem conhecido como “Coelho” em um estabelecimento comercial às margens da BR-364, km 60, entre Sena Madureira e Manoel Urbano.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de São Félix do Araguaia, requereu a prisão preventiva de V.X.F., conhecido como “Coelho”, e sua inclusão na Difusão Vermelha da Interpol, além da comunicação para adoção das medidas de extradição, pois ele possivelmente estava nos Estados Unidos.

V.X.F. foi denunciado em 2013 pelo homicídio qualificado de Geraldo Xavier de Faria, ocorrido em Alto Boa Vista, junto com L.R.M.Y. Segundo a denúncia, ambos executaram a vítima com um disparo de arma de fogo, motivado por razões torpes e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Os réus foram pronunciados em 2018.

O promotor de Justiça substituto Thiago Matheus Tortelli destacou que a ausência do acusado compromete a sessão de julgamento marcada para 11 de junho de 2025, justificando a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal e a efetividade da justiça