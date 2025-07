Foragido da Justiça é preso por descumprir medida protetiva em Rio Branco

Na tarde da última quarta-feira (03)de julho, um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar no bairro Ayrton Senna, em Rio Branco, após ser localizado em uma residência na Travessa Campo Novo. A ação foi realizada por uma equipe da Rádio Patrulha 101, do 1º Batalhão da PM, por volta das 14h40.

A operação teve início após uma denúncia informar que o suspeito, identificado pelas iniciais E.A.F., estaria escondido no endereço. Após a verificação nos sistemas de segurança, os policiais confirmaram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Além da ordem judicial pendente, a situação se agravou ao ser constatado que o homem havia violado uma medida protetiva concedida à sua ex-companheira. De acordo com a decisão judicial, ele deveria manter distância mínima da vítima e estava proibido de manter qualquer tipo de contato, direto ou indireto. O desrespeito à medida foi um dos motivos que levaram a equipe a encaminhar o caso para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

O foragido foi encontrado no local informado, recebeu voz de prisão e foi informado sobre os motivos da detenção. Posteriormente, foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis por parte da Polícia Civil. A Polícia Militar reforça que o descumprimento de medidas protetivas é uma infração grave e que ações como essa são fundamentais para garantir a segurança das vítimas de violência doméstica, reafirmando seu compromisso com o cumprimento da lei.

