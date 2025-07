Foragido do Acre é capturado em Porto Velho após cortar tornozeleira e tentar enganar policiais

Um homem de 26 anos, identificado como Sildimar S. de F., foi preso por policiais da Força Tática do 1° Batalhão na noite desta quinta-feira (25), em Porto Velho (RO). Ele estava foragido do sistema de Justiça do Acre e havia rompido a tornozeleira eletrônica para fugir das ameaças de morte que, segundo afirmou, vinha sofrendo.

A abordagem aconteceu na Rua Miguel Chakian, nas proximidades da rodoviária da capital rondoniense. Os policiais desconfiaram do comportamento do suspeito, que demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura.

Durante a verificação, Sildimar chegou a fornecer um nome falso, mas acabou admitindo a verdadeira identidade e revelou que fugiu do Acre após cortar o dispositivo de monitoramento eletrônico. Ele alegou ter deixado o estado por medo de ser assassinado.

O foragido recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia para os procedimentos cabíveis.

*Com informações de News Rondônia