Foragido por homicídio e falsidade ideológica pode estar escondido no Acre; entenda

A Polícia Civil de Ibirapitanga, na Bahia, está à procura de Agnaldo Matias dos Santos, conhecido pelo apelido de “Caial”. Ele é investigado pelos crimes de homicídio, falsidade ideológica e falsa identidade.

De acordo com as autoridades baianas, há indícios de que Caial possa estar escondido no estado do Acre. A polícia solicita a colaboração da população para localizar o suspeito.

Informações que possam levar ao paradeiro de Agnaldo podem ser repassadas pelo telefone (73) 98197-9921. O anonimato é garantido.