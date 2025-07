Formado por movimentos de mulheres, Espaço do Empreendedorismo Feminino é destaque na Expoacre 2025

Na Expoacre 2025, um dos espaços mais movimentados e inspiradores é o do Empreendedorismo Feminino. Reunindo mulheres empreendedoras, o local se consolida como vitrine da força criativa, produtiva e econômica das mulheres acreanas.

O estande funciona como um ponto de encontro para negócios liderados por mulheres, apresentando ao público uma diversidade de produtos que vai do artesanato local às roupas, acessórios e alimentos regionais. A proposta é dar visibilidade ao trabalho feminino, fomentar parcerias e impulsionar a geração de renda entre as participantes.

Para a presidente da Associação Comercial, Industrial, Agrícola e de Serviços do Acre (Acisa), Patrícia Dossa, o espaço vai além da exposição de produtos: representa uma conquista coletiva.

“Para mim é uma honra abrir portas para outras mulheres, puxar. Quando a gente sobe, já vem puxando as outras. Para mim é muito gratificante. Não é questão de brigar ou medir esforços, só ocupar os lugares, também, como os homens, trabalhar juntos”, destacou.

A iniciativa promove não apenas negócios, mas também a troca de experiências, o fortalecimento da rede feminina e o reconhecimento do papel das mulheres no desenvolvimento do estado.

Confira o vídeo e a galeria: