Fórmula 1: com brasileiro, confira alvos da Cadillac para 2026

Próxima de ingressar na Fórmula 1, a Cadillac avalia os pilotos que formarão a dupla da equipe em 2026, ano de estreia da escuderia americana na categoria de maior prestígio do automobilismo.

A ideia da equipe é contar com um piloto jovem e um experiente para os dois assentos. A situação pode facilitar a entrada de Felipe Drugovich na F1.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Drugovich é alvo da Cadillac.

Joe Portlock/LAT Images 2 de 4

Mick Schumacer passou pela Fórmula 1 entre 2021 e 2022.

Andrea Diodato/NurPhoto via Getty Images 3 de 4

Bottas também está no páreo.

Kym Illman/Getty Images 4 de 4

Sergio Pérez corre por fora por vaga na Cadillac.

Song Haiyuan/MB Media/Getty Images

Leia também

Entre os mais experientes, a disputa fica com Valtteri Bottas e Sergio Pérez. O finlandês é o atual piloto reserva da Mercedes. No entanto, os bons momentos vividos com as “flechas de prata”, enquanto companheiro de Lewis Hamilton, o credenciam para a vaga. Nas temporadas 2019 e 2020, Bottas foi vice-campeão da Fórmula 1.

Sergio Pérez corre por fora. Apesar da 2ª posição no campeonato de 2023, a última impressão deixada pelo piloto mexicano não foi das melhores, com uma modesta 8ª colocação em 2024, mesmo a bordo da Red Bull que deu o tetracampeonato para Max Verstappen.

Drugovich na disputa

Um brasileiro e um alemão brigam pela vaga de piloto jovem na Cadillac. Felipe Drugovich está na reserva da Aston Martin pelo terceiro ano consecutivo. “Drugo”, no entanto, é o favorito por conta do bom desempenho em treinos livres. Vale lembrar que ele foi campeão da Fórmula 2 em 2022.

No entanto, o brasileiro luta pela vaga com um velho conhecido da categoria. Mick Schumacher quer retornar à Fórmula 1 após três temporadas. Ele pilotou em 2021 e 2022 e não conseguiu grande desempenho. No entanto, o filho do heptacampeão Michael Schumacher se diz preparado para um novo desafio.