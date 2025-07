Fortaleza demite Juan Pablo Vojvoda após nove jogos sem vitória

Após derrota para Ceara, diretoria não se rende a pressão interna; treinador atuou 310 partidas pelo Leão, com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas

Após uma sequência de nove jogos sem vitória e seis derrotas consecutivas, incluindo uma derrota para o Ceará, Juan Pablo Vojvoda foi demitido do Fortaleza. Apesar do desejo de permanecer, a má fase, incluindo a perda do Campeonato Cearense e a eliminação na Copa do Nordeste, culminou na sua saída. Vojvoda, que comandou o time por 310 jogos com 145 vitórias e cinco títulos, deixa um legado histórico no clube, incluindo três títulos cearenses, dois da Copa do Nordeste e campanhas expressivas na Libertadores e Brasileirão.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não é mais treinador do Fortaleza. O argentino foi demitido nesta segunda-feira (14/7), após derrota para o Ceará no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O clube nordestino não vence há nove jogos. Ao todo, foram seis derrotas seguidas.

O argentino soma 310 jogos pelo Fortaleza, com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. A pressão interna com o trabalho do treinador era quase 100% para demissão de Vojvoda, que não conseguia mais desempenhar um bom futebol da equipe.

No primeiro semestre, o time comandado por Vojvoda perdeu o Campeonato Cearense 2025. Já na Libertadores, avançou às oitavas de final, mas sem desempenhar um bom futebol. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o time está no Z-4. Pela Copa do Nordeste foi derrotado pelo Bahua nas quartas de final e não segue na competição.

Em coletiva de imprensa no último domingo (13/7), o técnico declarou que queria permanecer no comando do Leão mesmo na má fase. No entanto, em uma reunião nesta segunda-feira (14/7), com membros da diretoria, foi confirmada o fim do vínculo do treinador.

Nota oficial do Fortaleza na íntegra

O Fortaleza Esporte Clube comunica a saída de Juan Pablo Vojvoda do comando técnico da equipe.

Os auxiliares Nahuel Martínez e Gastón Liendo, o preparador físico Luís Azpiazu, o psicólogo Christian Rodríguez e o preparador de goleiros Santiago Piccinini também deixam o clube.

Foram 310 jogos oficiais, cinco títulos conquistados e campanhas históricas em competições nacionais e internacionais, deixando seu legado como o maior técnico da história do Fortaleza.

Vojvoda deixa o Leão do Pici na sua quinta temporada com 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. Foi Tricampeão Cearense de 2021, 2022 e 2023, conquistando o inédito Pentacampeonato, além de ter sido Bicampeão da Copa do Nordeste 2022 e 2024.

Além dos títulos, o Vojvoda levou o Laion ao terceiro lugar da Copa do Brasil, a dois G4 do Campeonato Brasileiro, três disputas da CONMEBOL Libertadores, chegando duas vezes nas oitavas de final, e foi Vice-Campeão da CONMEBOL Sudamericana de 2023.

Muito mais que títulos e campanhas, o Pici viu um profissional humano, respeitoso e leal à Instituição Fortaleza Esporte Clube.

O Tricolor de Aço agradece profundamente todo legado, amor, respeito e lealdade de Juan Pablo Vojvoda à Instituição e à Nação Tricolor. O seu legado é eterno e o Leão do Pici sempre torcerá pelo seu sucesso, desejando êxito nos seus próximos desafios.