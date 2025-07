Fortuna de Ozzy Osbourne será dividida entre esposa e seis filhos; veja o valor

O astro do rock Ozzy Osbourne, que morreu nesta terça-feira (22/7), aos 76 anos, deixou um legado que vai além dos palcos e dos discos: Uma herança estimada em 220 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 1,2 bilhão na cotação atual. A quantia será dividida entre sete herdeiros diretos, a esposa Sharon Osbourne e seus seis filhos.

O vocalista do Black Sabbath teve três filhos em seu primeiro casamento com Thelma Riley, com quem viveu entre 1971 e 1982: Jessica Osbourne, Louis Osbourne e Elliot Kingsleyest, que é fruto de um relacionamento anterior de Thelma, adotado oficialmente por Ozzy.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Ozzy Osbourne no Monsters of Rock de 2015 Reprodução/AgNews Ozzy Osbourne no Monsters of Rock de 1995 Reprodução/AgNews Guitarrista português Nuno Bettencourt usa camisa de Diogo Jota para homenagear jogador no show de despedida de Ozzy Osbourne Reprodução/X Repórter do portal LeoDias relembra encontro com Ozzy Osbourne: “Fiz questão de tietar” Reprodução/Mônica Apor Ozzy Osbourne foi homenageado pela torcida do Aston Villa, em jogo da UEFA Champions League em janeiro de 2025 / Reprodução Voltar

Jessica, nascida em 1979, seguiu carreira no audiovisual e atua como atriz e produtora, com créditos em produções como “Better Call Saul” e “Os Mensageiros”. Louis, de 1975, investiu na música como DJ. Já Elliot Kingsley, o mais velho, nascido em 1966, se dedicou ao teatro e trabalha como ator.

Após se casar com Sharon Osbourne, que também foi sua empresária ao longo da carreira, Ozzy teve mais três filhos: Aimee, Kelly e Jack. Aimee, nascida em 1983, optou por uma vida longe da fama da família e lidera a banda ARO. Kelly Osbourne, de 1984, ganhou fama ao lado dos pais e do irmão no reality “The Osbournes”, e alterna trabalhos entre música, TV e moda. Jack Osbourne, o caçula, nascido em 1985, também participou do programa e seguiu carreira como produtor e apresentador.

Responsável por administrar a carreira do marido por décadas, Sharon Osbourne esteve ao lado de Ozzy até os últimos momentos e deve ter papel central na gestão da herança.