Fortuna de Preta Gil será partilhada entre herdeiros; veja quanto

Além de sua trajetória como cantora e empresária, Preta também construiu sua fortuna por meio de campanhas publicitárias e investimentos — especialmente em imóveis, conforme relatou em entrevistas anteriores.

Fontes próximas revelaram ao portal LeoDias que a artista deixou instruções detalhadas sobre como desejava que fosse sua despedida. Entre os pedidos, estão o velório no Theatro Municipal do Rio de Janeiro e o sepultamento na capital fluminense, cidade onde viveu grande parte de sua vida pessoal e profissional.

Um dos desejos mais simbólicos de Preta foi a realização de um cortejo conduzido por um trio elétrico, como forma de celebrar a vida e transformar o adeus em um momento de exaltação e alegria.

A cantora viajou aos Estados Unidos em maio deste ano para iniciar um tratamento experimental contra a doença, após os médicos no Brasil informarem que não havia mais possibilidades terapêuticas viáveis.

Diagnosticada com câncer em janeiro de 2023, ela passou por diversas cirurgias ao longo do processo, incluindo uma amputação do reto. Embora tenha encerrado uma etapa do tratamento no fim de 2023, a doença voltou com força meses depois.

Em dezembro de 2024, Preta enfrentou uma cirurgia de 21 horas para a retirada de múltiplos tumores espalhados pelo corpo. Segundo informações apuradas por esta coluna, a cantora faleceu pouco antes de embarcar de volta ao Brasil, após passar mal durante o trajeto de ambulância até o aeroporto. Ela chegou a retornar ao hospital, mas não resistiu.