Fórum na Alesp debaterá liberdade de expressão no humor após caso Léo Lins

A liberdade artística no humor brasileiro será tema de debate na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), no próximo dia 7 de agosto, a partir das 19h. Na data, será lançado oficialmente o Fórum Nacional da Liberdade do Humor, iniciativa que reúne humoristas, juristas, produtores culturais e parlamentares em defesa da liberdade de expressão no país.

O evento surge como resposta à condenação recente do humorista Léo Lins e tem como objetivo discutir os limites legais e éticos da comédia no Brasil, além de propor medidas institucionais que garantam o exercício livre da profissão. Também será um espaço para denunciar casos de censura e perseguição contra artistas da área.

Leo Lins foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão

“É hora de dar um basta na perseguição contra quem vive do riso. O humor precisa ser livre para existir”, afirmou o organizador do fórum, deputado estadual Guto Zacarias, que será realizado no plenário da Alesp, localizada na Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, em São Paulo.

Entre os nomes confirmados estão o próprio Léo Lins, o comediante Danilo Gentili, ambos críticos da atuação do Judiciário em casos envolvendo humor, além de juristas especializados em liberdade de imprensa e direito penal, artistas do stand-up nacional, empresários do setor cultural e representantes do Movimento Brasil Livre (MBL).

Aberto ao público e à imprensa, o fórum contará com espaço para entrevistas e deve se consolidar como um canal permanente de articulação em defesa dos direitos dos profissionais da comédia.