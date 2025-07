Fotógrafa, filho e amigas são atingidos por raio durante ensaio fotográfico em trilha

A fotógrafa Brianna Pendley contou que ela, o filho e duas amigas foram atingidos por um raio enquanto faziam uma trilha pela montanha Roan, na divisa entre a Carolina do Norte e o Tennessee, nos Estados Unidos.

Brianna disse que foi fazer um ensaio fotográfico para o casamento da amiga, Katie McDaniel, acompanhada do filho, Landry, e da amiga, Kelly Parker Lawing. O grupo estava no topo da montanha quando foi surpreendido por uma tempestade.

“Quando começamos a voltar pela trilha, começou a chover violentamente, a água atingindo com tudo os nossos rostos; não dava para ver meio metro na nossa frente”, relatou em um texto publicado no Facebook.

A fotógrafa contou que eles estavam em desespero e o único abrigo que encontraram foram algumas árvores.

“Nós quatro nos abrigamos embaixo delas. Não foi nossa melhor ideia, mas estávamos em modo sobrevivência naquele ponto. Nós nos reunimos em um círculo dando risada do que aconteceu e, de repente, estávamos no chão gritando porque um raio atingiu uma árvore próxima de nós ou o chão. Senti a eletricidade nos meus pés e pernas e vi fumaça saindo do chão.”

Após serem atingidos pelo raio, Brianna disse que colocou o filho nas costas para correr montanha abaixo com as amigas. Todos foram ao hospital, onde passaram por exames e foram monitorados pelos médicos. O filho e uma das amigas ficaram com vergões nas pernas, mas foram liberados pelos médicos.

A fotógrafa disse que checou o tempo antes de sair de casa e que o céu estava claro quando eles começaram a trilha. “Foi sem aviso. Não teve um trovão.”

“É tão imprevisível. A tempestade acabou em cinco minutos. Eu aposto que não vou mais fazer trilhas depois dessa”, concluiu Brianna.