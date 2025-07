Fotógrafo de Cruzeiro do Sul lança fotolivro em homenagem ao Vale do Juruá

O fotógrafo documental e autoral Paulo Henrique da Costa Silva, natural de Cruzeiro do Sul, está lançando seu segundo fotolivro: Raízes do Juruá – Retratos da Amazônia Acreana. A obra reúne imagens do cotidiano da região, retratando a floresta, os povos, as culturas e a diversidade que compõem o Vale do Juruá, em uma verdadeira homenagem visual ao Acre profundo.

O projeto nasceu a partir de uma proposta submetida por Paulo Henrique ao edital Arte e Patrimônio, da Fundação Elias Mansur, vinculado à Política Nacional Aldir Blanc. Aprovado em dezembro, o fotolivro começou a ser construído com o apoio de uma equipe dedicada: a coordenação editorial, os textos e a curadoria ficaram sob responsabilidade de Marli Porto, enquanto o projeto gráfico foi desenvolvido por Júlio Matos. O livro também conta com textos de Carlos, Veronisa e da própria Marli, que dialogam com as imagens registradas por Paulo Henrique.

“Esse livro busca romper com a barreira que nos distancia das narrativas nacionais, que muitas vezes enxergam o Acre como um lugar distante e invisível. Quero mostrar que aqui temos muita cultura, muitos povos, muita história. É uma obra muito importante para mim, uma homenagem ao lugar que eu tanto amo”, destaca o autor.

Apesar de ter iniciado na fotografia há pouco mais de um ano, em abril de 2024, Paulo Henrique já se destaca no cenário nacional. No ano passado, foi vencedor do Prêmio Marco Ferreira de Fotografia, considerado o maior do país na área, além de ter participado de exposições nacionais e internacionais. Recentemente, teve seu trabalho exibido no Museu de Arte da Bahia, sendo o único artista da Região Norte selecionado entre os 30 participantes da mostra.

O lançamento oficial de Raízes do Juruá está marcado para o dia 2 de agosto, no espaço Passarinho Branco, localizado na estrada do Guajará. Um segundo evento será realizado no dia 16, na GH Cafeteria, em Cruzeiro do Sul. O livro estará disponível para venda através do Instagram do fotógrafo, no perfil @phcosta_fotos, e também por meio de seu site phcosta.com.br.