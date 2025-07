Francisco Gil fala da força da filha, Sol, após a partida de Preta Gil

Preta Gil morreu no último domingo (20/7), aos 50 anos, vítima de um câncer. 7 dias após a perda, familiares e amigos se reuniram em uma missa em homenagem à cantora, realizada na noite dessa segunda-feira (21/7). Emocionado, o filho de Preta, Francisco Gil, discursou sobre o impacto que a mãe deixou em vida, destacando sua luta pela conscientização sobre a prevenção e o tratamento do câncer.

“O legado está aí. O que ela já vinha fazendo com conhecimento maior com relação à doença, às prevenções, a tudo com relação à informação. Mais uma vez, sendo um instrumento de poder, de amplificar aquilo que ela acreditava e, neste caso, com relação à doença”, disse Francisco.

Francisco no velório de Preta Gil

Francisco e Preta Gil

Francisco e Preta Gil

Francisco e Preta Gil

Francisco e Preta Gil

Francisco e Preta Gil

O músico também falou sobre como sua filha, Sol de Maria, de 9 anos, tem enfrentado o luto após a perda da avó.

“A Sol vem dando uma aula para gente, porque ela sente tudo muito intensamente e, ao mesmo tempo, ela conforta”, declarou.