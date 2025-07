“Frankenstein” ganha nova adaptação com Jacob Elordi e Mia Goth; veja fotos

“Frankenstein” está quase entre nós! Nesta segunda-feira (28/7), a revista Vanity Fair divulgou as primeiras imagens do novo longa inspirado no clássico romance de Mary Shelley. Nos cliques, é possível ter um vislumbre do que esperar do filme, que conta com Jacob Elordi e Mia Goth no elenco, e direção de Guillermo del Toro.

Em imagens inéditas, Elordi, que ganhou destaque por seu papel em “Euphoria” e, desde então, vem acumulando sucessos como “Priscilla”, no qual interpreta Elvis sob a direção de Sofia Coppola, aparece caracterizado como o monstro. Com o corpo coberto, pouco se revela além dos olhos verdes da criatura e do visual perturbador.

Veja as fotos Abrir em tela cheia “Frankenstein” ganha nova adaptação Foto/Vanity Fair “Frankenstein” ganha nova adaptação Foto/Vanity Fair “Frankenstein” ganha nova adaptação Foto/Vanity Fair “Frankenstein” ganha nova adaptação Foto/Vanity Fair “Frankenstein” ganha nova adaptação Foto/Vanity Fair Voltar

Próximo

A revista também divulgou imagens de Mia Goth, neta da atriz brasileira Maria Gladys, que conquistou Hollywood com a trilogia de terror “Pearl”. No novo longa, ela interpreta Elizabeth, noiva do cientista Victor Frankenstein, vivido por Oscar Isaac, responsável por criar a criatura. Ao longo da trama, ela acaba se tornando uma grande fixação do monstro.

À Vanity Fair, del Toro também revelou que dirigir o novo “Frankenstein” é a realização de um grande sonho. Segundo ele, por muitos anos tentou tirar o projeto do papel, mas ouviu muitos “nãos” ao longo do caminho, principalmente de patrocinadores. “Todo mundo disse não”, relembrou o diretor, que está empolgado em transformar o clássico em uma obra moderna.