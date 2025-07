Free Fire e Naruto: prepare-se para a Guerra Ninja – Capítulo 2!

O Free Fire anunciou a segunda parte da parceria com Naruto Shippuden, intitulada “Capítulo 2: Guerra Ninja”. No ar entre os dias 31 de julho e 31 de agosto, o evento adiciona conteúdos semanais exclusivos baseados no popular anime de Masashi Kishimoto, disponível para assistir em serviços de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Crunchyroll e Mercado Play. As novidades incluem um modo exclusivo, retorno dos Ninjutsus, cosméticos de ninjas lendários e muito mais.

O game da Garena está disponível gratuitamente na Google Play Store (Android) e na App Store (iPhone/iOS).

Capítulo 2 de Naruto no Battle Royale do Free Fire

Free Fire x Naruto Shippuden Capítulo 2: Guerra Ninja é uma parceria que traz uma série de atualizações temáticas inspiradas no arco da Guerra Ninja. Enquanto a primeira colaboração, realizada entre 10 de janeiro e 8 de fevereiro, apresentou a invasão Raposa de Nove Caudas e missões de coleta de pergaminhos, o segundo capítulo expande a experiência com roupas, colecionáveis, armas, eventos e mecânicas inéditas.

O modo Battle Royale do Free Fire foi novamente reformulado para incluir a Vila Oculta da Folha no mapa Bermuda. Agora, a vila sofre os impactos de uma colossal Esfera de Devastação Planetária. A Árvore Divina também surge no cenário, e as áreas sob efeito do Tsukuyomi escondem vestígios da Akatsuki, itens que permitem usar ninjutsus inspirados em ninjas renegados:

Vestígio do Pain Tendo : puxa os oponentes próximos em direção ao usuário.

: puxa os oponentes próximos em direção ao usuário. Vestígio da Konan : cria bombas de papel perto dos oponentes dentro do alcance.

: cria bombas de papel perto dos oponentes dentro do alcance. Vestígio do Deidara : lança um pássaro de argila controlável para ser detonado no ar.

: lança um pássaro de argila controlável para ser detonado no ar. Vestígio do Itachi : libera chamas negras escaldantes de Amaterasu para ataque.

: libera chamas negras escaldantes de para ataque. Vestígio do Kisame : invoca tubarões que causam dano extra.

: invoca tubarões que causam dano extra. Vestígio do Hidan: cria um círculo que deflete dano e ajuda o usuário a se levantar.

Além das zonas de Tsukuyomi, oito novas habilidades Jutsu inspiradas em personagens ninjas poderosos estarão disponíveis:

Sharingan : copia a habilidade ativa do oponente mais próximo.

: copia a habilidade ativa do oponente mais próximo. Invocação: Katsuyu : invoca Katsuyu , que cura e ajuda os aliados.

: invoca , que cura e ajuda os aliados. Ilusão Izanagi : revive a si mesmo com recuperação mais rápida de Vida.

: revive a si mesmo com recuperação mais rápida de Vida. Escudo de Areia : pontos de escudo extras e recuperação mais rápida.

: pontos de escudo extras e recuperação mais rápida. Jutsu do Deus Voador do Trovão : marca um local com o Kunai de Minato e teletransporta o usuário para lá.

: marca um local com o e teletransporta o usuário para lá. Pássaro de Argila Explosiva : invoca um pássaro explosivo de argila e controla seu voo.

: invoca um pássaro explosivo de argila e controla seu voo. Jutsu do Papel da Pessoa de Deus : lança várias bombas de papel que explodem em volta do oponente mais próximo.

: lança várias bombas de papel que explodem em volta do oponente mais próximo. Paralisia das Sombras: imobiliza oponentes com precisão.

Novidades de Naruto em outros modos do Free Fire

As atualizações também se estendem a outros modos de jogo. No modo Contra Squad, os tradicionais Airdrops Cibernéticos foram renomeados como Airdrops da Árvore Divina, que contêm Pontos de Lua Vermelha. Ao coletar dois pontos, a equipe ativa a fase Lua Vermelha, transformando o campo de batalha e desbloqueando bônus especiais e uma loja exclusiva.

Além disso, o modo Gladiadores de Ninjutsu, exclusivo do evento, funciona como um duelo 1×1 no qual os jogadores podem utilizar itens e habilidades diretamente inspirados no universo de Naruto.

Como conseguir skins e itens de Naruto no Free Fire

Na primeira fase da colaboração, skins de Naruto, Sasuke, Kakashi, Sakura e outros personagens chegaram ao jogo. Agora, o destaque é o Conjunto Itachi, que introduz a primeira transformação de cores reversas do Free Fire, com efeitos visuais em espólios e animações especiais de derrubada de oponentes.

Outras skins disponíveis na loja são Minato, Madara, Obito e Pain Tendo. Por fim, há ainda o Conjunto e Avatar Orochimaru. Esta opção é o Grande Prêmio do evento, só podendo ser obtida ao concluir todos os cinco desafios com os demais ninjas lendários mencionados.

Todos os itens de Naruto no Free Fire com a Guerra Ninja

Durante o evento, os jogadores podem comprar skins exclusivas dos personagens da franquia, além de acessar 10 Tickets Royale para cada um dos seguintes personagens: Itachi, Pain Tendo, Madara e Obito. Também está disponível o título da Akatsuki, liberado mediante a coleta dos seis vestígios; bandana do Ninja Renegado; paraquedas da Akatsuki; Foice de Lâminas Triplas e mais.

Itens adicionais estão disponíveis no Menu Royale:

Armas : MP40 – Legado dos Uchiha ; Machete Samehada ; Espada Gigante; adaga temática Kunai do Minato ; skins para AK47 e M60 com o tema Akatsuki .

: MP40 – Legado dos ; Machete ; Espada Gigante; adaga temática ; skins para AK47 e M60 com o tema . Emotes : Super Emote que desperta o Susano’o ; Estilo Fogo: Jutsu Bola de Fogo; A Batalha Final; Jutsu de Reencarnação.

: Super Emote que desperta o ; Estilo Fogo: Jutsu Bola de Fogo; A Batalha Final; Jutsu de Reencarnação. Acessórios: Parede de Gel – Vale do Fim; Mochila – Gunbai do Madara; Chapéu de Hokage.

Torneio Free Fire All Stars: Ninja Clash

Além de todos os conteúdos citados, acontece também o Free Fire All Stars: Ninja Clash, nos dias 9 e 10 de agosto, em Bangkok, Tailândia. As equipes participantes incluem LOS GRANDES e Fluxo do Brasil; Movistar R7 do México; RRQ Kazu e EVOS Divine da Indonésia; Buriram United Esports e Team Falcons da Tailândia; e WAG do Vietnã.

Os times competem por uma parte do prêmio total de US$ 100 mil. O torneio será transmitido ao vivo pelos canais oficiais do Free Fire no Instagram e no YouTube, onde o público pode acompanhar cada momento em tempo real.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por ContilNet.