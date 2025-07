Frente fria leva ventos fortes e ressaca ao litoral de São Paulo

Ventos fortes devem atingir o litoral de São Paulo, nesta segunda-feira (28/7), devido à passagem de uma frente fria pelo estado, segundo a Defesa Civil. “O sistema meteorológico provocará instabilidades atmosféricas, com previsão de rajadas intensas que podem vir acompanhadas de pancadas isoladas de chuva, embora os volumes não devam ser expressivos”, alertou o órgão, em comunicado.

As rajadas mais intensas devem atingir principalmente na faixa leste, incluindo as regiões do Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, Campinas, Capital e Região Metropolitana, Vale do Paraíba e todo o litoral paulista.

Além disso, há previsão de ressaca marítima em todo o litoral, com ondas que podem atingir até 3 metros de altura. “A Defesa Civil recomenda atenção redobrada em áreas costeiras, especialmente para embarcações de pequeno porte, pescadores, praticantes de esportes aquáticos e frequentadores de praias”.

Riscos das rajadas de vento

As rajadas de vento geram risco de queda de árvores, destelhamentos e danos em estruturas.

Por isso, não se abrigue debaixo de estruturas metálicas frágeis, como tendas ou coberturas improvisadas.

Se possível, reforce telhados, janelas e portas com travas e trancas.

Retire objetos soltos de áreas externas, como vasos, bicicletas, lonas e móveis de jardim.

Evite estacionar veículos próximo a árvores ou postes.

Mantenha distância de fiações elétricas caídas e acione imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199) em caso de emergência.

Na terça-feira (29/7), a frente fria se afastará do estado. A previsão estima uma massa de ar polar que provocará queda acentuada nas temperaturas.