Frente fria mantém tempo seco e temperaturas baixas em todo o Acre nesta sexta; veja previsão

O avanço de uma intensa massa de ar polar continua influenciando o clima no Acre nesta sexta-feira (4), mantendo o tempo estável, seco e com temperaturas baixas em todas as regiões do estado. O dia será de sol e ventos constantes, com noites especialmente frias.

Nas microrregiões do leste e sul acreano, que incluem Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o ar polar reforça o clima ensolarado e ventilado. A umidade relativa do ar à tarde pode cair para entre 35% e 45%, subindo para até 80% nas primeiras horas do dia. O vento sopra da direção sudeste, com intensidade entre fraca e moderada, e há rajadas persistentes.

No centro e oeste do estado, abrangendo municípios como Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário é semelhante, embora a umidade do ar se mantenha um pouco mais elevada — variando de 45% a 55% à tarde e entre 80% e 90% pela manhã. Os ventos também seguem da direção sudeste, com intensidade entre fraca e calma, acompanhados de rajadas.

As temperaturas seguem baixas em todo o território acreano. As mínimas variam entre 10°C e 17°C, dependendo da região, com máximas que não passam dos 28°C. Veja os destaques por região: