Friale anuncia chegada de nova friagem que vai derrubar temperaturas no Acre nesta semana

Após dias de calor intenso, os moradores do Acre devem se preparar para uma mudança brusca no tempo. De acordo com previsão do meteorologista Davi Friale, uma nova frente fria, a sexta do ano, chega ao estado na próxima quinta-feira, 17 de julho, trazendo consigo uma massa de ar polar que promete aliviar o calorão registrado nas últimas semanas.

Antes da virada no clima, no entanto, o calor ainda deve predominar. Até a quarta-feira, 16, o tempo segue seco e com sol forte, com as temperaturas podendo alcançar entre 32°C e 35°C nas tardes. Segundo Friale, há possibilidade de que o estado registre os dias mais quentes de 2025 neste período.

A friagem, embora menos intensa e duradoura que a última que atingiu a região, será suficiente para derrubar os termômetros em diversas cidades. Entre os dias 18 (sexta-feira) e 20 (domingo), os moradores de Rio Branco, Brasileia e outras áreas do leste e sul do estado podem amanhecer com temperaturas abaixo dos 16°C.

A previsão foi publicada por Friale nesta segunda-feira, 14, no site especializado O Tempo Aqui, onde o meteorologista destacou que, apesar de breve, a chegada do frio deve ser sentida de forma significativa, especialmente durante as manhãs.