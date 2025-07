Friale viraliza com foto em sala de aula e atinge 1 milhão de curtidas no Instagram

No dia em que comemora seu aniversário, neste domingo (20), o meteorologista e comentarista político Davi Friale celebrou o alcance de mais de 1 milhão de curtidas em uma única foto publicada no Instagram. Em um vídeo publicado na rede social, ele explica que o registro foi feito durante o intervalo de uma aula no Curso Aprovação, em Rio Branco.

Sorridente e cercado por seus alunos, a fotografia do também conhecido como “O Mago do Tempo”, que parecia ser apenas um clique casual, ganhou proporções virais, com mais de 70 mil compartilhamentos, 9 mil comentários e uma enxurrada de piadas bem-humoradas sobre sua aparência, o que não o deixou incomodado.

No vídeo, Friale agradece o carinho e a repercussão inesperada, com 18 milhões de visualizações, e disse que a conquista foi um verdadeiro presente de aniversário. “Muito obrigado. Assim só tenho a agradecer a Deus por todos vocês, que me dão tanta alegria e carinho”, afirmou.

Além de meteorologista respeitado, Davi Friale se tornou um fenômeno cultural local nas redes sociais e por onde passa na capital acreana, com status de unir precisão técnica, personalidade conhecida e, claro, as previsões do tempo muitas vezes certeiras.

Veja o vídeo: