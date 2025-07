Frio chega ao Acre nesta quinta-feira com ventos fortes e queda nas temperaturas

O Acre se prepara para a chegada da sexta onda de frio polar de 2025, que deve alcançar o estado a partir da tarde desta quinta-feira (17). A previsão foi publicada pelo pesquisador Davi Friale, em seu site, “O Tempo Aqui”.

Segundo Friale, os efeitos mais intensos do frio serão sentidos na sexta-feira (18), quando os termômetros não devem ultrapassar os 26°C durante o dia. No entanto, os fortes ventos vindos do sudeste devem aumentar a sensação de frio, com sensação térmica ainda mais baixa.

Entre sábado (19) e segunda-feira (21), as temperaturas mínimas devem cair significativamente. Em Rio Branco, Brasileia e municípios próximos, os termômetros devem marcar entre 13°C e 16°C nas primeiras horas do dia. Já no Vale do Juruá, como em Cruzeiro do Sul, as mínimas devem variar entre 16°C e 19°C.

Há também possibilidade de chuvas pontuais e passageiras em qualquer região do estado nesta quinta-feira, principalmente no centro e no Vale do Juruá. Em algumas localidades, não se descarta a ocorrência de pancadas fortes e isoladas.

No Vale do Acre, as mínimas entre sexta e segunda-feira devem oscilar entre 14°C e 17°C, alerta o pesquisador.