Frio em SP: mínimas ficam próximas aos 11ºC no fim de semana

Após uma frente fria se afastar de forma gradual e permitir a entrada de uma massa de ar polar no estado de São Paulo, o frio vai continuar no território paulista neste fim de semana e na próxima semana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas mínimas ficarão próximas dos 11ºC entre esta sexta-feira (4/7) e segunda-feira (7/7). As máximas não passam dos 21ºC. Na terça (8/7), é esperada mínima de 8ºC e máxima de 25ºC.

Na capital, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o sol retorna entre nuvens e as tardes devem registrar temperaturas mais amenas no fim de semana, porém as madrugadas ainda seguem geladas.

Semana teve tarde mais fria do ano

Na quarta-feira (2/7), a cidade de São Paulo registrou a tarde mais fria do ano.

Segundo dados do Inmet, a média da temperatura foi de 12,3°C na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital.

na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital. Foi o novo recorde de menor máxima em 2025, já que as temperaturas não ultrapassaram a marca dos 13°C.

A última vez que o Inmet registrou esse frio durante a tarde na capital paulista foi em agosto de 2020.

Na época, o termômetro do Mirante de Santana marcou 9,3ºC.

A Defesa Civil Municipal mantém a capital paulista em estado de alerta para baixas temperaturas desde o último dia 22/6. Segundo o CGE, a rede de estações meteorológicas aponta média de 12ºC na cidade nesta sexta, e de 11ºC neste sábado.

Já em outras regiões do estado, de acordo com a Defesa Civil Estadual, as temperaturas podem ficar até abaixo dos 10°C, principalmente no extremo sul, faixa leste e na Serra da Mantiqueira — com sensação térmica de frio mais intensa.

Segundo a previsão dos meteorologistas, não há possibilidade de chuva no estado para este fim de semana.

Previsão do tempo nos próximos dias

Sexta-feira (4/7)

Temperatura mínima: 11°C

Temperatura máxima: 21°C

Poucas nuvens com nevoeiro ou névoa úmida

Sábado (5/7)

Temperatura mínima: 11°C

Temperatura máxima: 20°C

Nublado

Domingo (6/7)

Temperatura mínima: 11°C

Temperatura máxima: 20°C

Poucas nuvens com possibilidade de geada

Segunda (7/7)

Temperatura mínima: 11°C

Temperatura máxima: 20°C

Muitas nuvens com nevoeiro

Terça (8/7)