Frio não dá trégua e chuvas se intensificam em parte do país; confira

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros seguem marcando temperaturas mais baixas nesta quarta-feira (2/7). A frente fria que atua no centro-sul do país segue firme e levou o órgão a emitir mais de 20 avisos meteorológicos para o dia de hoje.

Segundo o Inmet, a massa de ar frio deve continuar nos próximos dias e com possibilidade de geadas. Conforme o órgão, agora, no inverno, a tendência é de temperaturas mais amenas e o fato de haver uma neutralidade climática (sem La Niña ou El Niño) faz com que as estações mantenham suas características.

No Rio de Janeiro, após a temperatura voltar a cair na capital carioca, a previsão de chuva se mantém na cidade: a mínima prevista é de 19°C e a máxima é de 21°C. O Inmet alerta, no entanto, para o perigo de haver grande precipitação de chuva na área que se estende da Baixada Fluminense, passa por toda a região serrana e vai até a parte norte.

O órgão também emitiu aviso para acumulados de até 50 mm em todo o estado. Na Costa Verde, as cidades de Angra dos Reis e Paraty estão inclusas no alerta para perigo de acumulado de chuva que se estende pelo litoral norte do estado de São Paulo.

No Sul, a onda de frio faz com que a previsão mínima seja de apenas 1°C para Porto Alegre (RS), 5°C para Curitiba (PR) e 13°C para Florianópolis (SC). As máximas previstas são de 13°C, 7°C e 15°C, respectivamente, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

No Centro-Oeste, a onda de frio que atinge a região continuará forte. Campo Grande tem mínima prevista de 9°C, Cuiabá mínima de 11°C, Brasília 13°C e Goiânia 14°C.

Não há previsão de chuva em nenhum local dos estados, que está sendo marcada por uma grande amplitude térmica, com máximas de 24°C na capital sul-mato-grossense, 25°C nas capitais de Mato Grosso e Distrito Federal e 28°C na capital goiana.

Já no Nordeste, o Inmet emitiu aviso de potenciais acumulados de chuva em parte do litoral da região. O alerta vai do norte de Alagoas até o Rio Grande do Norte. As capitais dos estados em questão — Maceió (AL), Recife (PE), João Pessoa (PB) e Natal (RN) — estão sob a condição.

No Norte, há previsão de chuvas mais fortes no norte do Amazonas, além de grande parte de Roraima e alguns locais dos estados do Amapá e Pará. Nessa região como um todo, os acumulados são justificados pela termodinâmica local, com o calor e a umidade favorecendo a formação de nuvens de chuva principalmente durante a tarde.

